Не Сергій Надал головний у знищенні парків у Тернополі

Наполегливі запити та важкі розслідування команди ДемАльянсу Тернопільщини таки дали результат, і уже впевнено можемо сказати, що основним документом на підставі якого у громади Тернополя забрали частину парку Національного Відродження під готель, став висновок головного архітектора м. Тернополя Бесаги В.Й. Цей висновок був виданий ним до проекту рішення міської ради у грудні 2012 р. Саме у ньому Бесага замість територій зелених насаджень загального користування, згідно генплану, користуючись своїм службовим становищем, вписав територію установ і підприємств обслуговування і погодив розміщення там готелю.

Як можна було архітектору не відрізнити зелений колір від контрастного червоного, логічному поясненню не піддається, якщо це зроблено не умисно. Але тепер стає зрозумілим, що захоплення парку було сплановано не одним Бесагою а командою міського голови. І не даремно, саме в цей час доступ до генерального плану м. Тернополя чиновники міської ради припинили поставивши на ньому гриф «для службового користування». Після цього перевірити законність висновків головного архітектора депутати та прості тернополяни не могли.

Розуміючи, що вилучення території із зелених зон загального користування, а тим більше із території парку суперечить Українському Законодавству, будівельним нормам, і в жодному разі не буде погоджено громадою та не пройде експертизи, інститут «Діпромісто», уже при розробці плану зонування, обґрунтовував невідповідність генплану тільки прийнятим рішенням міської ради, на підставі того ж висновку головного архітектора.

Слід особливо зазначити, що чиновники спільно із міським головою досі чітко дбають, щоб громадських обговорень містобудівної документації більше не було і «борони Боже», щоб погоджувальну раду не вибрала громада як це вимагає закон.

За такими схемами планується і подальше зменшення території парку Національного Відродження та решти міських парків, бульварів, скверів а деякі території будуть знищені повністю.

Саме тому, міський голова так старається захистити «свого» архітектора від звільнення за поданням міських депутатів та архітектурної спільноти. Адже саме Бесага уже видав і далі видає десятки а може й сотні таких висновків, через які громада позбувається гарантованих для розвитку міста територій і збідніла стрімко котиться вниз тягнучи за собою усю область, як уже найбіднішу в Україні. В той самий час маєтки паразитуючих на громаді чиновників стрімко ростуть, кошти виводяться за межі області або за кордон. Самі ж тернополяни змушені поневірятись на чужині, щоб якось звести кінці з кінцями та підтримати рідне але уже окрадене місто.

Тож що залишать жителі Тернополя своїм дітям і чи є майбутнє у міста залежить тільки від громади і її рішучих дій. Зробімо перший крок – захистимо наш парк!.

ДемАльянс Тернопіль