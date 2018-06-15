Тернопільський Фонд Державного майна здає в оренду гідротехнічні споруди ставу

РВ ФДМУ по Тернопільській області запрошує бажаючих взяти участь у конкурсі на право оренди гідротехнічних споруд ставу № 2, що розташовані за межами с. Потутори, в межах земель Потуторської с/р Бережанського району.

Мета використання – ведення рибного господарства.

Конкурс з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону буде проведено 22 червня 2018 року об 11.00 в приміщенні РВ.

Отримати додаткову інформацію можна за тел. (0352) 52-36-38.