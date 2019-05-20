Тернопільська музична школа №1 відсвяткувала своє 90-річчя

Тернопільська музична школа №1 ім. В. Барвінського відсвяткувала своє 90-річчя. У далекому 1929 році видатний український композитор Василь Барвінський відкрив у м. Тернопіль першу мистецьку школу, як філіал Львівського Вищого музичного інституту ім. М. Лисенка.

Першим директором школи стала Ірина Любчак-Крих. Так розпочалась історія школи, а далі її продовжили творити ентузіасти своєї справи: Юрії Крих (1939-1941), Чубатий І.М. (1944-1949), Шакір А.І (1949-1953), Коравицький І.Г. (1953-1957), Костенко І.Ф. (1957-1966), Ящишин Я.І. (1966-1986), Чарнаш Б.В. (1986-1989), Чижишин І.Г. (1989-2002), Семчишин Н.М. (2002-2018), Яворська Н.І. – очолює школу з 2018 року.

За дев’ять десятиліть школа випустила понад 7 тисяч випускників. Серед них є знані музиканти, композитори, диригенти, викладачі: Ігор Поклад, Оксана Рапіта, Сергій Болотний, Ольга і Ярослава Рівняк, Богдан Антків, Олексій Бурміцький, Іван Небесний та багато інших.

І сьогодні школа пише сторінку за сторінкою, де є успіхи учнів: від омріяних перших виступів, до великих перемог на міжнародних сценах.

Школа працює єдиним, злагодженим колективом, втілюючи в життя гасло Василя Барвінського: “Тільки розвиваючи українську культуру, можна побудувати сильну Україну”!

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