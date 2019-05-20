У Тернополі зіткнулись два автомобілі: двоє людей у лікарні

19 травня близько 14.00 годин в м. Тернопіль по вул. Злуки,35 відбулось зіткнення автомобілів «Citroen» та «ЗАЗ Vida». Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди травмувалось двоє людей, яких з травмами різного ступеня госпіталізували до Тернопільської університетської лікарні.

Більше дісталось 35-річному тернополянину, водієві «ЗАЗ Vida», який отримав закриту черепно-мозкову травму, пошкодження шийного відділу хребта, закрите пошкодження грудної клітки, забій правого стегна та коліна та закритий перелом кісток правої стопи. А ось, 42-річну пасажирку «Citroen», жительку с. Лосяч Борщівського району, доставили до лікарні з закритою черепно-мозковою травмою та струсом головного мозку.

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