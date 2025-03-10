Одноразові чи багаторазові витратні матеріали — що краще для медичного закладу?
У Тернопільській області активно розвивається медична галузь. Наразі тут діє понад 1 800 установ, які допомагають громадянам підтримувати та відновлювати здоров’я. Однією з надважливих тем, від якої прямо залежить безпека пацієнтів, є вибір медичних витратних матеріалів. Сьогодні у світі широко використовуються як одноразові, так і багаторазові витратники. Проте які ж з них є кращими? Дізнайтеся з цієї статті.
Переваги та недоліки одноразових витратних матеріалів
Сучасні клініки, які прагнуть забезпечити найвищий рівень сервісу, обирають одноразові витратні матеріали, адже вони мають численні переваги:
- Гігієнічність та безпека. Предмети одноразового використання є гарантією чистоти. Вони запобігають поширенню інфекцій. До того ж деякі з витратників можуть бути лише одноразовими. До таких належать рукавички. На щастя, є величезне розмаїття цих захисних атрибутів, що дозволяє дібрати товар за матеріалом і розміром. Існують вироби, які підходять усім медичним сферам, наприклад, нітрилові рукавички.
- Відсутність потреби здійснювати стерилізацію витратних матеріалів. Предмети одноразового використання не потребують додаткових засобів для усунення патогенних мікроорганізмів та бруду. Вони дозволяють уникнути можливих помилок обробки.
- Зручність використання та економія часу. Одноразові витратники позбавляють медперсонал від зайвих обов’язків. Їх треба просто викинути після процедури.
- Підтримання гарного іміджу. Використання одноразового покриття для канапи, одягу тощо справляє позитивне враження на пацієнтів.
Серед недоліків такої категорії витратників — збільшення бюджету на оснащення медичної установи усіма необхідними виробами, а також обсягів сміття, яке опиняється у довкіллі.
Багаторазові медичні витратні матеріали: за та проти
Предмети багаторазового використання мають менше переваг:
- Заощаджують кошти. Стерилізація дозволяє клініці витрачати менше грошей.
- Екологічність. Багаторазові розхідники допомагають лікарні зменшити екологічний слід.
У випадку з цим різновидом медичних товарів недоліки переважають: за недбалого проведення знезараження або нехтування цим правилом є ризик інфікування. До того ж стерилізація потребує додаткового часу й обладнання.
Оскільки пріоритетом є здоров’я та життя людини, одноразові витратні матеріали є більш раціональним вибором.