Одноразові чи багаторазові витратні матеріали — що краще для медичного закладу?

У Тернопільській області активно розвивається медична галузь. Наразі тут діє понад 1 800 установ, які допомагають громадянам підтримувати та відновлювати здоров’я. Однією з надважливих тем, від якої прямо залежить безпека пацієнтів, є вибір медичних витратних матеріалів. Сьогодні у світі широко використовуються як одноразові, так і багаторазові витратники. Проте які ж з них є кращими? Дізнайтеся з цієї статті.

Переваги та недоліки одноразових витратних матеріалів

Сучасні клініки, які прагнуть забезпечити найвищий рівень сервісу, обирають одноразові витратні матеріали, адже вони мають численні переваги:

Гігієнічність та безпека. Предмети одноразового використання є гарантією чистоти. Вони запобігають поширенню інфекцій. До того ж деякі з витратників можуть бути лише одноразовими. До таких належать рукавички. На щастя, є величезне розмаїття цих захисних атрибутів, що дозволяє дібрати товар за матеріалом і розміром. Існують вироби, які підходять усім медичним сферам, наприклад, нітрилові рукавички. Відсутність потреби здійснювати стерилізацію витратних матеріалів. Предмети одноразового використання не потребують додаткових засобів для усунення патогенних мікроорганізмів та бруду. Вони дозволяють уникнути можливих помилок обробки. Зручність використання та економія часу. Одноразові витратники позбавляють медперсонал від зайвих обов’язків. Їх треба просто викинути після процедури. Підтримання гарного іміджу. Використання одноразового покриття для канапи, одягу тощо справляє позитивне враження на пацієнтів.

Серед недоліків такої категорії витратників — збільшення бюджету на оснащення медичної установи усіма необхідними виробами, а також обсягів сміття, яке опиняється у довкіллі.

Багаторазові медичні витратні матеріали: за та проти

Предмети багаторазового використання мають менше переваг:

Заощаджують кошти. Стерилізація дозволяє клініці витрачати менше грошей.

Екологічність. Багаторазові розхідники допомагають лікарні зменшити екологічний слід.

У випадку з цим різновидом медичних товарів недоліки переважають: за недбалого проведення знезараження або нехтування цим правилом є ризик інфікування. До того ж стерилізація потребує додаткового часу й обладнання.

Оскільки пріоритетом є здоров’я та життя людини, одноразові витратні матеріали є більш раціональним вибором.