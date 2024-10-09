Тернопільська митниця перерахувала до бюджету 5 млрд 962 млн гривень

У січні-вересні цього року Тернопільською митницею перераховано до Державного бюджету України 5 млрд 962 млн гривень. Порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 1 млрд 598 млн гривень.

Про це повідомив в.о. начальника Тернопільської митниці Юрій Мацібора.

У розрізі видів податків найбільше коштів надійшло від сплати податку на додану вартість – 5 млрд 172 млн гривень. Також сплачено 641 млн гривень мита і 145 млн грн акцизного податку. Інші надходження склали 4 млн гривень.

«Завдяки бізнесу, який продовжує працювати та розвиватися попри всі виклики сьогодення, за дев’ять місяців цього року вдалося забезпечити 5 млрд 962 млн гривень надходжень митних платежів до держскарбниці. Це вагомий внесок у підтримку економіки країни, який забезпечує фінансування важливих державних потреб. Разом наближаємо ПЕРЕМОГУ та будуємо незалежну ісильну Україну», – зазначив керівник Тернопільської митниці.