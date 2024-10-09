Майже 100 тис. грн вкрала продавчині в магазині в якому працювала

За допомогою до співробітників Кременецького райвідділу поліції звернувся власник одного з місцевих торгівельних закладів. Чоловік повідомив, що під час ревізії виявив нестачу значної суми коштів. Під час перевірки отриманої інформації оперативники поліції з’ясували, що привласнила гроші раніше не судима 44-річна працівниця магазину. Вона періодично видаляла деякі товари з чеків, що дозволяло частину грошей забирати собі. За попередньою інформацією, фігурантка привласнила близько 100 000 гривень.

Слідчі поліції проводять розслідування в рамках кримінального провадження відповідно до ч. 4 ст. 185 (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі. Вирішується питання про повідомлення зловмисниці про підозру.