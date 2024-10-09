06:55 | 10.10.2024
ГАРЯЧЕ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Регіони 

Майже 100 тис. грн вкрала продавчині в магазині в якому працювала

Redaktor 0 Views Прокоментуй!
Протягом чотирьох місяців жителька Кременця забирала кошти з каси, поки нестачу не помітив власник магазину та не звернувся до поліції. Загальна сума привласнених грошей – близько 100 000 гривень. 

За допомогою до співробітників Кременецького райвідділу поліції звернувся власник одного з місцевих торгівельних закладів. Чоловік повідомив, що під час ревізії виявив нестачу значної суми коштів. Під час перевірки отриманої інформації оперативники поліції з’ясували, що привласнила гроші раніше не судима 44-річна працівниця магазину. Вона періодично видаляла деякі товари з чеків, що дозволяло частину грошей забирати собі. За попередньою інформацією, фігурантка привласнила близько 100 000 гривень.  

Слідчі поліції проводять розслідування в рамках кримінального провадження відповідно до ч. 4 ст. 185 (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі. Вирішується питання про повідомлення зловмисниці про підозру. 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *