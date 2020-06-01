Тернопільська суддя перебралася до Києва

28 травня 2020 року на засіданні Вищої ради правосуддя ухвалено рішення внести Президентові України подання про призначення 21 кандидата на посади суддів до місцевих судів Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Закарпатської, Запорізької, Київської, Полтавської, Сумської, Черкаської областей, до районних судів міст Києва, Одеси, Харкова та Чернігова.

Серед кандидатів і помічниця судді Тернопільського апеляційного суду Будзан Леся Дмитрівна – затверджена на посаду судді Подільського районного суду міста Києва

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