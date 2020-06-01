Вчора був минув останній день подачі декларацій. Міський голова Тернополя Сергій Надал зазвичай не спішить показувати свої статки завчасно, подає декларацію в останні дні. Не зрадив традиції й цього разу. «Задекларувався» у суботу, 30 травня. Що ж заробив міський очільник? Аналізуємо.

Зарплатня – понад 80 тисяч на місяць

Сергій Надал отримав у 2019 році 998 тисяч 84 гривні зарплатні. Якщо розділити суму «грубо» на 12, то виходить, що за місяць роботи мером він отримував понад 83 тисячі гривень. А це по курсу долара 27 гривень – 3 тисячі у.о.

Мабуть, така зарплатня, або й не лише вона одна, дозволяють Сергію Віталійовичу «відкладати». Так, згідно декларації, міський голова має «в запасах» 250 тисяч гривень, 12 тисяч доларів та 15 тисяч євро готівкою. Якщо перевести суми в українську валюту, то нараховуємо майже мільйон гривень.

Ще понад дві тисячі доларів та понад тисячу євро тримає міський голова на банківських рахунках.

Також у Сергія Надала є позики. Зокрема у «ПриватБанку» він взяв 99 тисяч 74 гривень у грудні 2019 року.

У дружини – півтора мільйона за рік

Автомобіля у міського голови не з’явилося. Очевидь, користується службовим або ж громадським транспортом, в що важко повірити. Немає автотранспорту у дружини міського голови Олени Надал.

До слова, про дружину. Олена Надал, судячи з декларації чоловіка, досі веде підприємницьку діяльність. У 2019 році як підприємиця вона отримала 1 мільйон 401 тисячу 94 гривень.

Також у Олени Надал є заощадження в готівці: 400 тисяч гривень, 45 тисяч доларів та 25 тисяч євро. Ще 650 тисяч гривень дружина мера позичила третім особам. У підсумку маємо ще близько 2,5 мільйона «під матрацом» у домі міського голови від дружини. А ще ж є гроші на рахунках дружини: понад 50 тисяч гривень.

Нічого не змінилося в Сергія Надала в розділі «Нерухоме майно». Тут житловий будинок в Байківцях на 399 кв. м., дві квартири в Тернополі та дві земельні ділянки.