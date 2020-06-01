Лялька Галинка провела віртуальну екскурсію тернопільським музеєм (відео)

Віртуальна екскурсія “Всевічная, Земле, Квітуй!..” – це захоплива подорож ляльки Галинки експозиціями відділу природи Тернопільського обласного краєзнавчого музею, яка відкриває для дітей дивовижний світ різноманітних тварин і рослин Тернопільської області. Над відео працювали: управління культури Тернопільської обласної державної адміністрації, Тернопільський обласний краєзнавчий музей, Тернопільський академічний обласний театр актора і ляльки, ТОКП “фірма “Кінодністер”.

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