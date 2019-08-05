Тернопільська важкоатлетка Марія Хлян – віце-чемпіонка України

Чемпіонат України з важкої атлетики серед чоловіків та жінок впродовж шести днів тривав в місті Городок Хмельницької області. Віце-чемпіонкою змагань стала тернопільська важкоатлетка Марія Хлян. Наша землячка завоювала срібну нагороду у ваговій категорії до 71 кг, показавши результат у сумі двоборства 198 кг. У ривку Марія підняла 91 кг, а у поштовху – 107 кг. На першому місці у цій категорії важкоатлетка з Хмельниччини Аліна Марущак (217 кг), а бронзовою призеркою стала Вікторія Шумійчук з міста Києва (198 кг).

Нагадаємо, що Марія Хлян – майстер спорту України міжнародного класу з важкої атлетики, представниця обласної ШВСМ, вихованка Скалатської школи важкої атлетики, член національної збірної команди України, багаторазова чемпіонка України, рекордсменка України, переможниця кубків України, чемпіонка Європи серед молоді, срібна призерка чемпіонату Європи, учасниця чемпіонатів світу з важкої атлетики.

Тренери спортсменки – заслужений працівник фізичної культури і спорту України, майстер спорту України міжнародного спорту з важкої атлетики Вікторія Шаймарданова та заслужений тренер України з важкої атлетики Віктор Симів.

Додамо, що у чемпіонаті України з важкої атлетики у Городку брала участь ще одна спортсменка з Тернопільщини, вихованка Бучацької ДЮСШ, кандидат в майстри спорту Мар’яна Василик (2002 р.н.), яка у ваговій категорії 71 кг була шостою (тренер Я.Козюпа).

Джерело: управління фізичної культури та спорту Тернопільської ОДА