ТНМУ посів п’яте місце серед медичних вишів у рейтингу Webometrics

Оприлюднено черговий рейтинг університетів світу Ranking Web of Universities від Webometrics. Рейтинг складає Лабораторія кіберметрики («Cybermetrics Lab») Національної дослідницької ради Іспанії («Spanish National Research Council», CSIC) при Міністерстві науки та інновацій Іспанії. Розробники оприлюднюють його двічі на рік – у липні та у січні.

Приємно відзначити, що Тернопільський національний медичний університет стабільно та постійно в останні роки входить до п’ятірки кращих медичних ЗВО України. Цьогоріч ТНМУ отримав п’яту позицію серед медичних вишів та 32 місце у загальному рейтингу серед 320 закладів вищої освіти України.

Рейтинг Webometrics оцінює більше 24 тисяч вишів світу (в тому числі й 320 українських) та укладається з 2004 року однією з найбільших наукових установ Європи – Національною дослідницькою радою Іспанії.

При визначенні місця університету в рейтингу розробники враховують такі показники:

Presence (Присутність) – кількість сторінок у домені установи (враховуються всі піддомени та типи файлів) відповідно до даних Google (5%);

Visibility (Видимість) – кількість зовнішніх джерел, які містять зворотні посилання на веб-сторінки університету, яка розраховується за допомогою сервісу аналізу зовнішніх посилань Ahrefs.com та системи аналізу посилань для пошукової оптимізації та маркетингу в Інтернеті Majestic (50%);

Transparency (or Openness) (Прозорість, або Відкритість) – кількість цитат топ-авторів установи за Google Scholar Citations (цього разу внесено зміни – до уваги беруть топ-100 авторів, виключаючи першу п’ятірку) (10%);

Excellence (or Scholar) (Якість, або Науковість) – кількість статей науковців, які працюють в університеті, що входять до кращих 10% найбільш цитованих у 26 дисциплінах за розрахунками Scimago за 2013-2017 рр. (35%).

За твердженням авторів, рейтинг Webometrics, за допомогою незалежних веб-індикаторів та науково обґрунтованій моделі опосередковано оцінює усі аспекти діяльності вишу: наукову, навчальну, культуру, соціальну, спортивну тощо. Це відрізняє цей рейтинг від інших Інтернет-рейтингів.

Приємно відзначити, що Тернопільський національний медичний університет стабільно та постійно останні роки входить у п’ятірку кращих медичних ЗВО України та посів 32 місце у загальному рейтингу серед 320 ЗВО України.

Прес-служба Тернопільського національного медичного університету імені І.Горбачевського.