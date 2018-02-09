Тернопільське обласне управління екології настільки бідне, що не має коштів на апеляцію в суді?

З минулого року йде тиха, запекла боротьба маленької активної громади Тернополя проти торф’яних котелень. Подані позовні заяви до кількох судів проти застосування торфу у котельнях Тернополя. Громадськості міста доведено жахливі наслідки спалювання торфу для здоров’я людей, особливо малят. Але зараз про інше.

Відбулося кілька засідань у Тернопільському адміністративному суді за позовом Тернопільських тепломереж. Спочатку справу вів суддя Мандзій. Спостерігалось повне небажання розглянути питання по суті. Спочатку було зрозуміло хто виграє. На другому засіданні суддя проголосив рішення на користь Тернопільтеплокомуненерго.

Жахливо було відчувати повну байдужість судді та присутніх від теплоенергетиків. Коли я у перерві підійшов до їх юриста п. Решетуха ( молода особа) і запитав: – «ви знаєте про згубні наслідки спалювання торфу», то отримав вичерпну відповідь з милою посмішкою – я не еколог, тому того не знаю. Тоді чому захищаєте це?. На таке рішення суду обласне Управління екології та природних ресурсів подало апеляцію. Другий тур розгляду справи вела суддя Марцун, яка винесла позитивне рішення на користь громади (велика повага за мужність та принциповість), але її усунули по недовірі. І останній цвях у це питання забила довірена суддя Підлісна, яка винесла рішення на користь теплоенергетиків. Після цього обласне управління екології (Сингалевич О.В.) видало дозволи на використання торфу, хоча могли дати апеляцію. Аргумент, управління – не має коштів на апеляцію -2 тис. грн..? Просто жах безвідповідальності. Управління показало нездатність захищати громаду.

З цього всього виникає багато питань:

Суд продемонстрував повну беззастережну залежність від корупції.

Управління екології показало нездатність виконувати свої функції.

Політичні партії , крім декількох, самоусунулися від захисту інтересів громади.

Шановні місцеві лідери партій, депутати усіх рівнів,- чому вам не цікаве таке важливе питання? Ви демонструєте залежність від системи, чи байдужість?

Голова ГО «ЕКОАЛЬЯНС» О.Філь