Рух транспорту на більшості доріг Тернополя паралізовано (фото)
Рух транспорту через негоду на більшості доріг Тернополя паралізовано.
- Поки Міськрада вирішує який же рівень системи оповіщення оголошувати (зелений, жовтий.., фіолетовий), то ситуація на дорогах міста ось така – так коментує ситуацію у місті Олег Синовець, який виклав світлини у соцмережу.
Зокрема тернополяни повідомляють про затори біля “шостого магазину”, на дамбі, горбатому мосту, вулицях Злуки, Руській, Бандери та Тарнавського.
Фото Олег Синовець