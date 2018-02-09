Новини Тернополя 

Рух транспорту на більшості доріг Тернополя паралізовано (фото)

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Рух транспорту через негоду на більшості доріг Тернополя паралізовано.

  • Поки Міськрада вирішує який же рівень системи оповіщення оголошувати (зелений, жовтий.., фіолетовий), то ситуація на дорогах міста ось така – так коментує ситуацію у місті Олег Синовець, який виклав світлини у соцмережу.

Зокрема тернополяни повідомляють про затори біля “шостого магазину”,  на дамбі, горбатому мосту, вулицях Злуки,  Руській, Бандери та Тарнавського.

Фото Олег Синовець

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