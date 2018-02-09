Рух транспорту на більшості доріг Тернополя паралізовано (фото)

Рух транспорту через негоду на більшості доріг Тернополя паралізовано.

Поки Міськрада вирішує який же рівень системи оповіщення оголошувати (зелений, жовтий.., фіолетовий), то ситуація на дорогах міста ось така – так коментує ситуацію у місті Олег Синовець, який виклав світлини у соцмережу.

Зокрема тернополяни повідомляють про затори біля “шостого магазину”, на дамбі, горбатому мосту, вулицях Злуки, Руській, Бандери та Тарнавського.

Фото Олег Синовець