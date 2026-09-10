Тернопільщина втратила захисника Едуарда Майдана

У лікарні помер військовослужбовець, старший солдат – МАЙДАН Едуард Анатолійович – уродженець селища Новотроїцьке Донецької області. Повідомляє заліщицька міська рада.

Висловлюємо щирі співчуття близьким, друзям, побратимам та всім, хто знав і шанував Едуарда Анатолійовича. Розділяємо ваш біль і схиляємо голови у скорботі разом із вами.

Завтра, 11 вересня, о 12:00 год просимо всіх небайдужих гідно зустріти живим коридором військовослужбовця – МАЙДАНА Едуарда Анатолійовича.

Закликаємо жителів громади вийти до дороги, щоб віддати останню шану та провести померлого Едуарда в останню земну дорогу.

Траурний кортеж із тілом рухатиметься від КНП «Заліщицька ЦМЛ» до храму Пресвятого Серця Христового, де одразу відбудеться чин похорону.

11 вересня 2026 року на території Заліщицької громади оголошено Днем жалоби. У зв’язку з цим Заліщицька міська рада просить приспустити Державний Прапор України або вивісити його з траурною стрічкою на будівлях органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій.