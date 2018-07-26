Тернопільські патрульні помітили ознаки наркотичного сп’яніння у водія тролейбуса

Інспектори стежать аби вони дотримувалися вимог дорожніх знаків, не перевозили пасажирів понад допустиму кількість, не перевищували швидкість і перевіряли справність своїх транспортних засобів.

Усе для того, щоб кожен громадянин, який користується послугами перевізників, був впевненим у своїй безпеці. За три дні посиленого режиму патрульні перевірили 141 транспортний засіб та склали 30 адмінматеріалів.

У середу, 25 липня, інспектори помітили ознаки наркотичного сп’яніння у водія тролейбуса. Підозри поліцейських підтвердилися у медичному закладі. Тест на стан сп’яніння показав вміст опіатів та амфетаміну в організмі чоловіка.

На водія патрульні склали протокол за ч. 1 ст. 130 (керування транспортним засобом в стані сп’яніння) КУпАП. Посвідчення водія у чоловіка вилучили та видали тимчасовий дозвіл на право керування транспортним засобом.