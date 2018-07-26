Дорогу в Бережанах розпочнуть ремонтувати у серпні

Процедура тендерних закупівель з капітального ремонту ділянки дороги М-12 в місті Бережани завершена. Заплановано відремонтувати 1 кілометр покриття. Роботи дорожники розпочнуть вже в середині серпня.

Нагадаємо, що трасою міжнародного значення М-12 щодня рухаються десятки тисяч автомобілів, вантажівок, автобусів. Частина з них проїжджає через одне з найстаріших міст Тернопільщини, Бережани.

Втім, вже не один рік ділянка в межах Бережан – у плачевному стані. Причин утворення вибоїн на дорозі кілька.

По-перше, чимало перевізників, нехтуючи законом, перевантажують фури. Надлишкові тонни завдають шкоди самому автомобілю та дорозі, по якій він рухається. Через перевантажені фури утворюються напливи та колійність на покритті, котрі швидко перетворюються в ями.

Більшість вулиць Бережан мають вузьку проїзну частину, круті повороти та значні підйоми і спуски. Часто через це виникають затори, а вібрації завдають шкоди домівкам бережанців та комунальному майну.

По-друге, мерія Бережан десятки років поводилась вкрай безгосподарно, спихаючи усю провину на дорожників. Так, власником траси М-12 є Служба автомобільних доріг у Тернопільській області, а комунікацій – міська рада. Бережанські чиновники неодноразово дозволяли прокладати воду, газ, електрику впоперек траси М-12. Щоразу після розкопок дорогу засипали абичим. При цьому, з власником дороги бережанські горе-посадовці дозволи не узгоджували. Таких переходів комунікацій через дорогу М-12 є більше трьох десятків. Усюди покриття провалилося через недбале засипання.

У Службу щороку надходять листи щодо ремонту дороги Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам’янка в межах Бережан. Шляховики неодноразово зверталися до мерії Бережан, аби ті напередодні ремонту полагодили комунікації, адже не виключено, що свіжоукладене покриття знову розриють комунальники, якщо прорве, наприклад, водогін. Однак, дій з боку бережанських чиновників так і не було.

Ситуація зрушилась з мертвої точки у 2017 році, коли комісія у складі заступника голови Бережанської райради, головного інженера «Бережанського райавтодору» та представників Служби автомобільних доріг обстежувала автомобільну дорогу М-12 в межах Бережан. Вона виявила, що траса зазнала чималих руйнувань через відсутність водовідводу і прориви каналізації на міських вулицях, котрі примикають до траси. А роботи по ремонту комунальних мереж виконувалися без погодження з власником автомобільної дороги – САДом. Також при будівництві будівель ринку будматеріали складували на проїзній частині, що призвело до руйнування покриття.

Тільки після цього Бережанська міська рада виділила 5 мільйонів на ремонт комунікацій під трасою. Втім, горе-чиновники так і не спромоглись виконати роботи минулого року, адже виділили кошти в кінці грудня 2017. Аби бережанці таки дочекались нової дороги і не потерпали від бездіяльності міської влади Служба автодоріг взяла на себе організацію та виконання робіт по приведенню до ладу комунікацій.

Тож, до кінця 2018 року бережанці таки отримають 1 кілометр капітально відремонтованої дороги. Проектна документація готова, тендерна процедура проведена (переможцем визнано компаніяю «Техно-Буд-Центр»). Вже в середині серпня підрядна організація приступить до робіт з комунікаціями. По затвердженому проекту, замість бруківки влаштують асфальтобетонне покриття з укріпленою основою (вся демонтована бруківка буде передана Бережанській міській раді). Завершити роботи шляховики планують до кінця ремонтного сезону.

Важливим фактором збереження дороги в майбутньому є контроль громади за несанкціонованим перериванням траси, адже ситуація знову може повторитись.