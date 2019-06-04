Тернополяни поділяться книгами, щоб допомогти тваринам
Нова благодійна акція відбудеться 16 червня – це Благодійний книжковий ярмарок на вулиці Гетьмана Сагайдачного (біля пам*ятника І. Франку).
Оголошено збір книг Організатори просять долучитись усіх, кому небайдужа доля безпритульних тварин і переглянути свою домашню бібліотеку. Підходять абсолютно усі книги незалежно від стану, тематики, мови тощо. Усі виручені від продажу книг кошти будуть спрямовані на потреби наших підопічних.
- Подібні акції для нас дуже важливі, – зазначають організатори акції. – Адже під опікою БФ “Вірні Друзі” (Faithful Friends – Вірні Друзі) 43 тварини (18 собак та 25 котів), а це більше 2,5 кг корму для собак та 1,2 кг (100 грн) корму для котів. Загалом близько 280 – 300 грн в день лише на харчування.
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