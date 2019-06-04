Тернополяни поділяться книгами, щоб допомогти тваринам

Нова благодійна акція відбудеться 16 червня – це Благодійний книжковий ярмарок на вулиці Гетьмана Сагайдачного (біля пам*ятника І. Франку).

Оголошено збір книг Організатори просять долучитись усіх, кому небайдужа доля безпритульних тварин і переглянути свою домашню бібліотеку. Підходять абсолютно усі книги незалежно від стану, тематики, мови тощо. Усі виручені від продажу книг кошти будуть спрямовані на потреби наших підопічних.

Подібні акції для нас дуже важливі, – зазначають організатори акції. – Адже під опікою БФ “Вірні Друзі” ( Faithful Friends – Вірні Друзі ) 43 тварини (18 собак та 25 котів), а це більше 2,5 кг корму для собак та 1,2 кг (100 грн) корму для котів. Загалом близько 280 – 300 грн в день лише на харчування.

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