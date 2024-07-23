Тернопільські рятувальники зустріли маленьких херсонців, що прибули на реабілітацію

22 липня на Тернопільщину прибув потяг з Херсона. Ним на запрошення благодійної організації «Місія. Віфезда» для реабілітації та оздоровлення приїхали 16 дітей з інвалідністю, у супроводі дорослих 🧳🛤️.

На пероні гостей зустріли рятувальники та психологи ДСНС, які надали всебічну підтримку. Співробітники Служби порятунку допомогли перенести речі та дістатися до автобуса, що відвезе прибулих до Реабілітаційного центру 🚍🏥.

Турбота про дітей з інвалідністю є надзвичайно важливою, особливо в умовах війни. Ця подорож має велике значення для маленьких херсонців, адже вони отримають можливість пройти реабілітацію та відпочити у безпечному середовищі 🌈💖. Дякуємо всім, хто долучився до цієї важливої ініціативи! 🙏😊