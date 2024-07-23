У Тернополі горіла квартира на Київській
22.07.204 о 21:33, на номер екстреного виклику “101” надійшло повідомлення про пожежу квартири у м. Тернополі на вул. Київській. Повідомляє Головне Управління ДСНС України в Тернопільській області.
На місце події було відправлено чергове відділення ЧСПТ АРЗ СП та ОКЦ Головного управління.
Загоряння виникло у квартирі на другому поверсі девʼятиповерхового багатоквартирного житлового будинку.
О 21:57 вогнеборцям вдалося локалізувати осередок загоряння, а о 22:08 – повністю його ліквідувати. Вогонь пошкодив предмети домашнього вжитку та облицювання стін на площі 25 м.кв.
Обставини виникнення пожежі та матеріальні збитки з’ясовуються.