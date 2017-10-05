Тернопільські студенти передали дві маскувальні сітки розвідувальному батальйону  

Студенти історичного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка передали розвідувальному батальйону дві маскувальні сітки.

– Наші студенти упродовж літа пофарбували чотири центнери тканини. Кошти на закупівлю фарби для забарвлення бавовняної тканини в зелено-коричнево-піщані кольори, а також на придбання сіткової основи, надав обласний осередок партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність». З цієї тканини вже сплетені дві маскувальні сітки, які урочисто передали розвідувальному батальйону напередодні свята Покрови, – розповідає доцент кафедри стародавньої та середньовічної історії ТНПУ імені Володимира Гнатюка Володимир Кіцак.

Виготовляти маскувальні сітки для захисників України студенти історичного факультету почали навесні 2015 року. Активно підтримує патріотичну діяльність студентів обласний осередок партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність».

«Ми надаємо кошти на матеріали та сіткову основу. Неодноразово оплачували доставку сіток в зону проведення антитерористичної операції. Така діяльність студентів має не тільки патріотичний, а й виховний характер. Це приклад, який демонструє, що кожна людина може долучитися до захисту України від ворога. Тому максимально підтримуємо студентів», – наголошує керівник секретаріату Тернопільської територіальної організації партії “Блок Петра Порошенка “Солідарність” Володимир Дзудзило.

Додамо, що нещодавно на історичному факультеті відбулось вручення грамот від 44-тої окремої артилерійської бригади. Студентів-волонтерів другого курсу та керівника волонтерського центру Володимира Кіцака привітали декан факультету Володимир Місько, заступник декана Оксана Ятищук, завідувач кафедри стародавньої та середньовічної історії Іван Зуляк. Бійцям саме цієї бригади у травні надіслали близько 400 квадратних метрів маскувальної сітки. Загалом від 2015 року студенти-історики сплели й відправили тернопільським артилеристам понад тисячу квадратних метрів сітки.