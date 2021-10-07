Тернополянин, який пересувається на візку, перевірив музеї на доступність

Тернополянин Тарас Хоміцький, який пересувається на інвалідному візку, перевірив музеї області на доступність. За його словами, перевірки проводив під час проєкту Inclusive Travels in Ukraine, пише Суспільне.

Чоловік відвідав музеї, щоб з’ясувати, чи зможе людина, яка пересувається на візку, потрапити в приміщення. Тарас Хоміцький каже, загалом, відвідав 20 музеїв Тернопільщини. Самостійно потрапити зміг лише у 2.

Inclusive Travels in Ukraine – це спільний проєкт IT-фахівців у галузі туризму, творців безбар’єрних просторів і громадських активістів із захисту прав людей з інвалідністю. Його мета – зробити внутрішній туризм в Україні доступним для всіх.

Проєкт фінансується Українським культурним фондом. Про це розповів співавтор проєкту Андрій Тичина. За його словами, на реалізацію виділили 900 тисяч гривень. Музеї перевіряють 30 волонтерів з різних міст України.