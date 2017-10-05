Вакансії та вільні робочі місця у Тернополі

Вакансії та вільні робочі місця в м. Тернополі та Тернопільському районі:

агент із замовлень населення на перевезення

агент комерційний

адміністратор

адміністратор системи

акумуляторник

акушерка

апаратник борошномельного виробництва

арматурник (виробництво залізобетонних і бетонних виробів та конструкцій)

артист ансамблю (пісні й танцю, вокальноінструментального, вокального, естрадно- інструменталь

артист балету (соліст)

артист оркестру (духового, естрадного, народних інструментів, симфонічного та ін.)

артист-вокаліст (оперний, камерний, соліст, соліст-бандурист, музичної комедії, естради та ін.

асистент

асистент вчителя

бармен

береговий матрос

бетоняр

бітумник

бригадир (звільнений) підприємств залізничного транспорту

бруківник

буфетник

бухгалтер

вантажник

верстатник деревообробних верстатів

верстатник широкого профілю

викладач (методи навчання)

викладач вищого навчального закладу

викладач професійного навчально-виховного закладу

викладач професійно-технічного навчального закладу

виконавець робіт

вихователь

вихователь дошкільного навчального закладу

вогнетривник

водій автотранспортних засобів

водій навантажувача

водій тролейбуса

вулканізаторник

вчитель з початкової освіти (з дипломом молодшого спеціаліста)

вчитель загальноосвітнього навчального закладу

в’язальник

в’язальник схемних джгутів, кабелів та шнурів

газорізальник

гальванік

гардеробник

геодезист

головний бухгалтер

головний державний виконавець

головний інженер

головний механік

головний режисер

головний художній керівник

двірник

державний виконавець

дефектоскопіст з ультразвукового контролю

дизайнер (художник-конструктор)

дизайнер (художник-конструктор) (з дипломом молодшого спеціаліста)

дизайнер меблів

директор (керівник) малого підприємства (у сфері охорони здоров’я, освіти, культури і т. ін.

директор (начальник, інший керівник) підприємства

диспетчер

діловод

дорожній робітник.

друкар офсетного плоского друкування

економіст

економіст з міжнародної торгівлі

експедитор

експерт

електрик дільниці

електрик цеху

електрогазозварник

електрозварник ручного зварювання

електромеханік

електромеханік з ліфтів

електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж

електромонтер з експлуатації розподільних мереж

електромонтер з обслуговування електроустновок

електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

електромонтер контактної мережі

електромонтер лінійних споруд електрозв’язку та проводового мовлення

електромонтер оперативно-виїзної бригади

електрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв

енергетик

забивач худоби

заварник електровакуумних приладів

завідувач аптеки (аптечного закладу)

завідувач господарства

завідувач дільниці ветеринарної медицини

завідувач лабораторії

завідувач сектору

завідувач складу

завідувач трупи

закрійник

закрійник-різальник

заступник директора

заступник начальника відділу

заточувальник

зуборізальник

інженер

інженер (хімічні технології)

інженер з автоматизованих систем керування виробництвом

інженер з охорони праці

інженер з ремонту

інженер-будівельник

інженер-електронік

інженер-землевпорядник

інженер-конструктор

інженер-механік груповий

інженер-програміст

інженер-проектувальник

інженер-технолог

інспектор

інспектор кредитний

інструктор

інструктор з фізкультури

касир (в банку)

касир (на підприємстві, в установі, організації)

касир торговельного залу

керівник гуртка

керівник музичний

керівник структурного підрозділу – головний спеціаліст

керуючий відділенням

кіоскер

коваль на молотах і пресах

коваль ручного кування

комірник

комплектувальник товарів

кондитер

кондуктор громадського транспорту

контролер газового господарства

контролер енергонагляду

контролер на контрольно-пропускному пункті

контролер теплового господарства

контролер-касир

кореспондент

кочегар технологічних печей

кошторисник

кравець

кухар

кухонний робітник

лаборант (медицина)

лаборант (освіта)

лаборант хімічного аналізу

листоноша (поштар)

лицювальник-плиточник

лікар ветеринарної медицини

лікар з ультразвукової діагностики

лікар-акушер-гінеколог

лікар-анестезіолог

лікар-дерматовенеролог

лікар-отоларинголог

лікар-педіатр

лікар-педіатр-неонатолог

лікар-рентгенолог

лікар-стоматолог

лікар-терапевт

ліфтер

логіст

логопед

майстер

майстер будівельних та монтажних робіт

майстер виробничого навчання

майстер з ремонту

майстер з ремонту приладів та апаратури

майстер цеху

майстер шляховий

маляр

манікюрник

масажист

машиніст автогрейдера

машиніст автомотриси

машиніст бульдозера (будівельні роботи)

машиніст екскаватора

машиніст екструдера

машиніст змішувача асфальтобетону пересувного

машиніст змішувача асфальтобетону стаціонарного

машиніст із прання та ремонту спецодягу

машиніст компресорних установок

машиніст крана (кранівник)

машиніст крана автомобільного

машиніст механічного котка

машиніст навантажувальної машини

машиніст незнімної дрезини

машиніст тепловоза

машиніст укладача асфальтобетону

машиніст холодильних установок

мельник

менеджер (управитель)

менеджер (управитель) в роздрібній торгівлі непродовольчими товарами

менеджер (управитель) в роздрібній торгівлі побутовими та непродовольчими товарами

менеджер (управитель) в роздрібній торгівлі продовольчими товарами

менеджер (управитель) з адміністративної діяльності

менеджер (управитель) з логістики

менеджер (управитель) з постачання

менеджер (управитель) з туризму

менеджер (управитель) із збуту

менеджер (управитель) із зовнішньоекономічної діяльності

менеджер (управитель) у сфері видавничій діяльності

методист

механік

механік з ремонту транспорту

механік протезно-ортопедичних виробів

мийник посуду

модельєр

молодша медична сестра (санітарка, санітарка-прибиральниця, санітарка-буфетниця та ін.)

молодша медична сестра з догляду за хворими

монтажник електричних підйомників (ліфтів)

монтажник мереж зв’язку (будівельні роботи)

монтажник санітарно-технічного устаткування

монтажник систем вентиляції, кондиціювання повітря, пневмотранспорту й аспірації

монтажник систем утеплення будівель

монтажник-вакуумник

монтажник-складальник металопластикових конструкцій

монтер колії

моторист (машиніст)

муляр

налагоджувальник автоматів і напівавтоматів

налагоджувальник верстатів і маніпуляторів з програмним керуванням

налагоджувальник колійних машин та механізмів

налагоджувальник контрольно-вимірювальних приладів та автоматики

налагоджувальник машин і автоматичних ліній для виробництва виробів із пластмас

налагоджувальник приладів, апаратури та систем автоматичного контролю, регулювання та керування (нал

налагоджувальник технологічного устаткування (електронна техніка)

налагоджувальник устаткування у виробництві харчової продукції

налагоджувальник холодноштампувального устаткування

начальник відділу

начальник відділу охорони праці

начальник відділу поштового зв’язку

начальник дільниці

начальник котельні

начальник лабораторії з контролю виробництва

начальник лабораторії контрольно-вимірювальних приладів та засобів автоматики

начальник майстерні

начальник цеху

обвалювальник м’яса

обліковець

обліковець з реєстрації бухгалтерських даних

оброблювач риби

оглядач-ремонтник вагонів

озеленювач

оператор верстатів з програмним керуванням

оператор вузлов’язальної машини

оператор електрозв’язку

оператор заготівельного відділення

оператор заправних станцій

оператор комп’ютерного набору

оператор комп’ютерної верстки

оператор котельні

оператор мийної установки

оператор очисних споруд

оператор поштового зв’язку

оператор шліхтувального устаткування

офіс-адміністратор

офіціант

охоронець

охоронник

палітурник

паркетник

педагог-організатор

педикюрник

пекар

перукар (перукар – модельєр)

перукар собак

підсобний робітник

покрівельник будівельний

покрівельник рулонних покрівель та покрівель із штучних матеріалів

полірувальник (механічне оброблення металів)

поліцейський (за спеціалізаціями)

помічник адвоката

помічник вихователя

помічник лікаря-епідеміолога

помічник майстра (ткацькі верстати та в’язальні машини)

постачальник замовлень

практичний психолог

представник торговельний

пресувальник виробів з пластмас

прибиральник виробничих приміщень

прибиральник службових приміщень

прибиральник сміттєпроводів

прибиральник територій

приймальник замовлень

провідник службово-технічного вагона

провізор

провізор-інтерн

програміст (база даних)

продавець непродовольчих товарів

продавець продовольчих товарів

продавець-консультант

психолог

регулювальник швидкості руху вагонів

режисер-постановник

ремонтувальник гумових виробів

ремонтувальник русловий

рентгенолаборант

рихтувальник кузовів

робітник з благоустрою

робітник з догляду за тваринами

робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків

робітник з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями

розмалювальник по склу

садівник

свинар

секретар

секретар-друкарка

сестра медична

сестра медична зі стоматології

синоптик

складальник

складач поїздів

слюсар аварійно-відбудовних робіт

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування

слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики (електромеханіка)

слюсар з механоскладальних робіт

слюсар з обслуговування теплових мереж

слюсар з ремонту автомобілів

слюсар з ремонту рухомого складу

слюсар з ремонту устаткування котельних та пилопідготовчих цехів

слюсар з ремонту устаткування теплових мереж

слюсар із складання металевих конструкцій

слюсар-електрик з обслуговування та ремонту електроустаткування (портового, суднового та ін )

слюсар-електрик з ремонту електроустаткування

слюсар-інструментальник

слюсар-ремонтник

слюсар-сантехнік

сортувальник вапна

сортувальник паперового виробництва

сортувальник поштових відправлень та виробів друку

спеціаліст державної служби

столяр

сторож

сушильник папероробної (картоноробної) машини

телеоператор

технік із звукозапису

технік із системного адміністрування

технік-будівельник

технік-геодезист

технік-гідролог

технік-електрик

технік-метеоролог

технік-технолог з технології харчування

технолог

токар

токар-розточувальник

тракторист

транспортувальник (такелажні роботи)

укладальник-пакувальник

фарбувальник приладів і деталей

фармацевт

фахівець

фахівець з методів розширення ринку збуту (маркетолог)

фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення

фельдшер ветеринарної медицини

фельдшер з медицини невідкладних станів

фельдшер санітарний

фітнес-тренер

формувальник тіста

фрезерувальник

художник-модельєр

цокольник

черговий (інші установи, підприємства, організації)

черговий по переїзду

черговий пульта керування

черговий стрілочного поста

шаблонник

швачка

шеф-кухар

шліфувальник

шліфувальник по дереву

шпаклювальник

штукатур

юрисконсульт

юрист.

Оперативнішу та більш детальну інформацію щодо вакансій можна отримати у Тернопільському міськрайонному центрі зайнятості (м. Тернопіль, вул. Текстильна, 1-б, тел.: (0352) 25-24-69, 52-34-41).