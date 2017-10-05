Ми не бачили ще такого депутата Верховної Ради, – громади сіл Стінка, Млинки, Космирин та Набережна

Лобіюючи нагальні для громад питання, вдалося добитися реального результату.

«Шановний Миколо Володимировичу, ми хочемо подякувати Вам за те, що коли ми вперше звернулись до Вас з проханням допомогти вирішити нашу проблему то, хочемо сказати,що навіть дивно було, бо ми не бачили ще такого депутата Верховної Ради і не чули, щоб хтось так як ви, протягом тижня, не жаліючи ні часу, ні здоров’я, долаючи сотні кілометрів, разом із своїм помічником Ігорем Володимировичем Павлишиним приїхали до нашого села на зустріч із громадою. Також хочемо запевнити Вас, що ви не помилилися в обранні свого помічника Ігоря Володимировича Павлишина,бо і Він неодноразово приїжджав до нас із Вами, а також і сам і ми багато допомоги і порад одержали від нього, а саме вдячні вам спільно за зупинку, яку Ви споруджуєте для села Стінка разом із начальником автодору в Бучацькому районі П.В.Непіпом, де жителі села та школярі очікують на автобуси під голим небом.

Не можна не оцінити те, що ми просили одного автобуса, а Ви, бачачи нашу проблему, що один автобус не справиться у довозі дітей із вище вказаних сіл, то ви придбали нам два автобуси.

Також ми неодноразово зверталися до Вас за допомогою щодо ремонту доріг на території наших сіл, а також до міністра інфраструктури В.В.Омельяна і, як бачимо, що поточний ремонт проводиться між селами Порохова-Стінка та Космирин і ми знаємо, щоб вирішити цю проблему є немало і ваших трудів, то нехай Бог додасть Вам і всім, хто бере участь у ремонті доріг, ще більше здоров’я та сил, що Ви так натхненно працюєте на блага народу.

Ми також не можемо не згадати про двоповерховий дошкільний заклад, який закінчується будувати у селі Стінка, тому ми щиро вдячні Вам, всім керівникам нашої держави, в тому числі і сільському голові В.М.Дармограю за дбайливе відношення до нас і наших дітей, то нехай Бог подбає про Вас і оберігає Вас на всіх життєвих дорогах.

Також ми знаємо, пане Миколо, що Ви, всі спільно, відгукнулись на прохання громади сіл Космирин та Набережна щодо побудови школи в селі Космирин.

Неодноразовий Ваш приїзд разом із обласними та районними керівниками почав вирішувати цю величезну проблему побудови Космиринської школи і вселив нам надію, що саме Ви допоможете побудувати цю школу, як ми і знаємо, що Петро Олексійович Порошенко також доручив саме вам вирішити це питання і ми бачимо, що Ви працюєте над ним і готуєте документацію на землю, тому нагально просимо Вас допомогти одночасно у терміновому виготовленні проектної документації, щоб ті кошти, які пообіцяв президент в розмірі 10 млн. грн. можна було б використати ще в 2017 році, так як Ви усі знаєте, що в школі складна ситуація, немає приміщень для навчання дітей і цього року діти 8 класу навчаються в давній колгоспній конторі, де приміщення не відповідає умовам для навчання і також ви знаєте, що через нестачу класних приміщень уроки проводяться в учительській, в залі їдальні та комп’ютерному класі, хоча і діти навчаються у дві зміни.

Дуже просимо Вас, всіх керівників нашої держави допомогти вирішити цю найболючішу проблему побудови школи в селі Космирин.

І остання наша просьба, пане Миколо, коли зустрінетесь із Петром Олексійовичем, то і йому від нашого імені подякуйте за все вище вказане добро для наших громад, бо ми знаємо, що без його дозволу і допомоги ми б нічого не одержали, а завдяки йому і Вам всім спільно керівникам – скільки піднято труду для благоустрою наших сіл. Ми щиро вдячні за розуміння та допомогу до сьогоднішнього дня і Вам, шановні наші помічники.

З повагою громади сіл – Стінка, Млинки, Космирин та Набережна».