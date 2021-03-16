15 березня 2021 року розпочали свою роботу нові окружні прокуратури.

В оновлених відомствах працюватимуть прокурори, які успішно пройшли атестацію і довели свою професійну компетентність та доброчесність.

Перелік та територіальна юрисдикція окружних прокуратур визначені наказами Генерального прокурора. В системі органів прокуратури функціонуватиме 181 (193 із врахуванням окупованих територій) окружна прокуратура та 30 спеціалізованих прокуратур у військовій та оборонній сфері (на правах окружних). Вони замінять 155 (178 із врахуванням окупованих територій) місцевих прокуратур та 30 військових прокуратур гарнізонів.

«Нові окружні прокуратури сформовані за новим більш ефективним принципом – розробляючи їх модель, ми враховували результати функціонально-організаційного аналізу, проведеного за підтримки Ради Європи. При збільшенні кількості окружних прокуратур, водночас зменшилась кількість відділів та адміністративних посад. Серед призначених керівниками прокуратур – 100% успішно пройшли атестацію в рамках нашої реформи. Ми завершуємо великий етап кадрового очищення та трансформації органів прокуратури і зосереджуємось на розвитку задля ефективності інституції та довіри до неї суспільства», – заявила Генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

При визначенні кількості окружних прокуратур та їх територіального розташування у межах областей в першу чергу враховувались результати діяльності органів прокуратури з реалізації передбачених законодавством функцій і повноважень, у тому числі безпосередній зв’язок із судовою системою та ефективна взаємодія з іншими правоохоронними органами, обсяг навантаження на прокурорів, кількість населення адміністративно-територіальних одиниць, стан злочинності на відповідній території, а також особливості транспортної інфраструктури.

На Тернопільщині запрацювали шість оновлених окружних прокуратур.

Бережанська окружна прокуратура

(з місцем розташування у місті Бережани)

Тернопільський район у межах:

Бережанської міської територіальної громади

Залозецької селищної територіальної громади

Зборівської міської територіальної громади

Козівської селищної територіальної громади

Купчинецької сільської територіальної громади

Нараївської сільської територіальної громади

Озернянської сільської територіальної громади

Підгаєцької міської територіальної громади

Саранчуківської сільської територіальної громади

Бучацька окружна прокуратура

(з місцем розташування у місті Бучачі)

Чортківський район у межах:

Бучацької міської територіальної громади

Заліщицької міської територіальної громади

Золотопотіцької селищної територіальної громади

Коропецької селищної територіальної громади

Монастириської міської територіальної громади

Товстенської селищної територіальної громади

Трибухівської сільської територіальної громади

Кременецька окружна прокуратура

(з місцем розташування у місті Кременці)

Кременецький район

Теребовлянська окружна прокуратура

(з місцем розташування у місті Теребовлі)

Тернопільський район у межах:

Байковецької сільської територіальної громади

Великобірківської селищної територіальної громади

Збаразької міської територіальної громади

Золотниківської сільської територіальної громади

Іванівської сільської територіальної громади

Микулинецької селищної територіальної громади

Підволочиської селищної територіальної громади

Скалатської міської територіальної громади

Скориківської сільської територіальної громади

Теребовлянської міської територіальної громади

Тернопільська окружна прокуратура

(з місцем розташування у місті Тернополі)

Тернопільський район у межах:

Білецької сільської територіальної громади

Великоберезовицької селищної територіальної громади

Великогаївської сільської територіальної громади

Козлівської селищної територіальної громади

Підгороднянської сільської територіальної громади

Тернопільської міської територіальної громади

Чортківська окружна прокуратура

(з місцем розташування у місті Чорткові)

Чортківський район у межах:

Білобожницької сільської територіальної громади

Більче-Золотецької сільської територіальної громади

Борщівської міської територіальної громади

Васильковецької сільської територіальної громади

Гримайлівської селищної територіальної громади

Гусятинської селищної територіальної громади

Заводської селищної територіальної громади

Іване-Пустенської сільської територіальної громади

Колиндянської сільської територіальної громади

Копичинецької міської територіальної громади

Мельнице-Подільської селищної територіальної громади

Нагірянської сільської територіальної громади

Скала-Подільської селищної територіальної громади

Хоростківської міської територіальної громади

Чортківської міської територіальної громади.

Отож, в якості очільників окружних прокуратур розпочали роботу Іван Кренцель – керівник Бережанської окружної прокуратури, Михайло Носовський – керівник Бучацької окружної прокуратури, Віталій Михальчишин – керівник Теребовлянської окружної прокуратури, Микола Марцун – керівник Чортківської окружної прокуратури.