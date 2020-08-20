Тернопільську лікарню перепрофілюють через COVID-19

Кількість хворих на коронавірус в області збільшується. Також фіксують часті випадки складного перебігу хвороби, зокрема й у молодих людей.

У Тернополі допомогу хворим на COVID-19 надає комунальна лікарня швидкої допомоги. Наразі в інфекційному відділенні там перебуває 83 людини з коронавірусом. Працівники розгорнули додаткові ліжка, тож зараз там є 120 місць для хворих на COVID-19. Про це на засіданні міського оперативного штабу розповів начальник відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення Тернопільської міської ради Василь Даньчак.

– Лікарню швидкої допомоги будуть повністю перепрофільовувати в заклад, який надаватиме допомогу лише хворим на коронавірус, – повідомив Василь Даньчак.

Також чиновник зазначив, що ситуація із цим вірусом в області й Тернополі вкрай напружена. Останнім часом серед хворих побільшало випадків пневмоній. Також багато людей перебувають на кисневій підтримці і кисневих концентраторах. Почастішали важкі стани серед молодих людей.

– Щоби ми залишалися в «жовтій» зоні, потрібно наполегливо дотримуватися всіх протиепідемічних заходів, які рекомендовані для «жовтої» зони. Це масковий режим, соціальна дистанція і використання дезінфекторів, – підсумував Василь Даньчак.