На видовищній події осені тернополянин завоював Кубок України

З 20 до 22 жовтня у Дніпрі відбувалася одна з найвидовищніших подій осені – Кубок України з ММА.

Представити свій край на змаганнях з цього жорсткого та яскравого виду спорту приїхали юнаки з усієї України. Тернопільські бійці, котрі приймали у себе вдома Всеукраїнську юніорську першість навесні, теж поїхали на змагання.

Усі четверо тернопільських претендентів на кубок України з ММА тренуються у спортивному клубі Life style під наглядом свого наставника – інтерконтинентального чемпіона зі змішаних єдиноборств Владислава Назарука (на фото в центрі).

Відстоювати честь Тернопільщини поїхала збірна команда у складі:

Валерія Рибіна (вагова категорія до 57 кілограмів)

Максима Предка (вагова категорія до 66 кілограмів)

Павла Малютика (вагова категорія до 84 кілограмів)

Антона Харчука (вагова категорія до 70 кілограмів)

Павло, котрий вже отримував «золото» на юніорській національній першості зі змішаних єдиноборств навесні, повторив у Дніпрі свій успіх. Спортсмен став Чемпіоном України у своїй ваговій категорії, та вже серед дорослих.

«Ми пишаємося, що на Тернопільщині є такі першокласні бійці. Павло та його товариші по збірній – гордість нашої федерації. Тепер Малютик представлятиме Україну на Чемпіонаті світу з ММА у своїй ваговій категорії», – зазначив голова Тернопільської обласної федерації зі змішаних єдиноборств ММА Богдан Юлик.