22:44 | 19.08.2020
ГАРЯЧЕ:
Бесплатка. Дошка безкоштовних оголошень в Україні

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Регіони 

У Чорткові великий дощ наробив шкоди (фото)

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

19 серпня 2020 року внаслідок великої кількості опадів було затоплено проїжджу частину дороги по вул. Шевченка в м. Чортків, автомобілі заблокували проїзд на даній ділянці дороги через потрапляння води у систему запалювання, а також виникла загроза затоплення підвалів житлових будинків.
Для розчищення прийомника стічних вод та буксирування автомомобілів, що потрапили у водяну пастку було направлено аварійно-ремонтну бригаду Чортківського ВУВКГ, працівників КП «Благоустрій» та рятувальників 6 ДПРЧ. Спільними зусиллями дану подію було ліквідовано.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *