У Чорткові великий дощ наробив шкоди (фото)

19 серпня 2020 року внаслідок великої кількості опадів було затоплено проїжджу частину дороги по вул. Шевченка в м. Чортків, автомобілі заблокували проїзд на даній ділянці дороги через потрапляння води у систему запалювання, а також виникла загроза затоплення підвалів житлових будинків.

Для розчищення прийомника стічних вод та буксирування автомомобілів, що потрапили у водяну пастку було направлено аварійно-ремонтну бригаду Чортківського ВУВКГ, працівників КП «Благоустрій» та рятувальників 6 ДПРЧ. Спільними зусиллями дану подію було ліквідовано.

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