Тернопільську лікарню покарала за те, що лікувала не місцевих

Фахівці Управління Західного офісу Держаудитслужби в Тернопільській області провели планову ревізію фінансово-господарської діяльності Комунального некомерційного підприємства Тернопільської районної ради «Тернопільська центральна районна лікарня» за період з січня 2016 року по травень 2020 року.

Ревізією встановлено фінансових порушень на загальну суму 575 тис. грн.

Лікарня, реалізуючи конституційне право громадян на отримання медичних послуг, за рахунок коштів медичної субвенції надавала послуги з лікування жителів Тернопільської області та інших регіонів. При цьому, не ініціювала перед Тернопільською районною радою забезпечення отримання міжбюджетних трансфертів та подальшого відшкодування понесених витрат. Зазначене призвело до здійснення Лікарнею упродовж 2016-2019 років та січня – березня 2020 року видатків, які повинні проводитися з інших місцевих бюджетів, без передачі відповідних повноважень, на загальну суму 447 тис. грн.

Окрім того, бухгалтерська служба лікарні провела завищені витрати на оплату праці та сплату єдиного соціального внеску, не перерахувала до районного бюджету кошти, отримані внаслідок проведених перерахунків зайво виплаченої заробітної плати у попередніх бюджетних періодах, майже на 100 тис. грн.

Ужитими заходами під час ревізії усунуто 130 тис. грн втрат.

За допущені фінансові порушення на 3 посадових осіб складено протоколи про адміністративне правопорушення за ст.164-2 КУпАП. Про результати ревізії повідомлено Тернопільську районну раду та прокуратуру області.

Задля забезпечення повного відшкодування виявлених втрат керівнику підприємства направлено обов’язкові вимоги. Матеріали ревізії передано до Головного управління Національної поліції в Тернопільській області для відповідного реагування.