До уваги тернополян: затверджено новий Реєстр лікарських засобів за програмою «Доступні ліки»

Затверджено новий Реєстр лікарських засобів, які підлягають реімбурсації. Новий реєстр містить 264 позиції лікарських засобів, 85 з яких повністю безоплатні для пацієнтів. Це – на 8 лікарських засобів більше, ніж було раніше.

З 264-ох лікарських засобів 200 передбачено для лікування серцево-судинних захворювань, 48 – для діабету ІІ типу, 15 – для бронхіальної астми та один лікарський засіб для лікування ревматичних хвороб.

В програму входять ліки як українських виробників – зараз їх 60%, так і іноземних – їх 40%, зокрема виробників з таких країн, як Угорщина, Німеччина, Румунія, Польща, Швейцарія, Франція, Ізраїль, Індія.

Ознайомитися з оновленим Реєстром лікарських засобів можна за посиланням.

Переглянути перелік аптек, які беруть участь в урядовій програмі «Доступні ліки», можна на інтерактивній карті «Охорони здоров’я м.Тернополя», перейшовши за лінком, натиснувши на вкладку «Аптеки-учасників програми реімбурсації лікарських засобів («Доступні ліки»)».

Нагадаємо, програму «Доступні ліки» розпочато Урядом у 2017 році, а з 2019 року ліки можна отримати тільки за електронним рецептом, виписаним сімейними лікарями, терапевтами та педіатрами через електронну систему охорони здоров’я.

Необхідні препарати за даною програмою можуть отримати пацієнти з серцево-судинними захворюваннями, бронхіальною астмою чи діабетом ІІ типу безоплатно або з незначною доплатою.