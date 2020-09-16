На Тернопільщині інспекція влаштувала “полювання” на неоформлених працівників

Тернопільщина: з початку інспекційної кампанії виявлено 5 роботодавців, які використовували працю 34 найманих працівників без належного оформлення.

На Тернопільщині упродовж червня-серпня 2020 року тривала роз’яснювальна кампанія з питань інформування суб’єктів господарювання щодо неприпустимості допуску до роботи працівників без оформлення трудових відносин.

Починаючи з вересня 2020 року інспектори праці Управління Держпраці у Тернопільській розпочали проведення інспекційних заходів у роботодавців, у яких обсяг наданих послуг не відповідає чисельності найманих працівників, у яких відбулося зменшення кількості найманих працівників під час карантину та відсутня позитивна динаміка працевлаштування, а також у тих, які приховують трудові відносини, підміняючи їх іншими видами цивільних або господарських відносин.

Зокрема, за результатами контрольних заходів вже виявлено 5 роботодавців, які використовували працю 34 найманих працівників без належного оформлення. Також припинено протиправну діяльність підприємця, який у швейному виробництві використовував працю 24 найманих працівників без оформлення трудових договорів.

Разом з тим, інспектори праці надалі продовжують інформаційно-роз’яснювальну робота з питань недопущення використання незадекларованої праці в області.