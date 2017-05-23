Тернопільських дорожників обікрали майже на 200 тисяч гривень

У березні невідомі викрали бетонні водовідвідні лотки на трасі Н-18. Дорожники встановили їх для ефективності забезпечення потрібного відведення води з ділянки на об’їзній Бучача.

Після крадіжки уся вода яка мала стікали бетонними рівчаками, потрапляла на основу дороги, розмиваючи її. З часом стихія зруйнувала її настільки, що від насипу не залишилося ані сліду.

Сьогодні співробітники «Бучацького райавтодору» завершили монтаж нових водовідводів. Загалом виконані такі роботи:

– облаштування водоскидних споруд з проїзної частини, заміна і перевлаштування бетонних блоків Б-5 (12шт.)

– облаштування водоскидних споруд з проїзної частини із телескопічних лотків Б-6 шт. 154 (77п.м.)

– облаштування водоскидних споруд з проїзної частини із гасителів: заміна перевлаштування бетонних блоків Б-5 (30 шт.)

Приблизна вартість виконаних робіт становить 190 тис.грн.