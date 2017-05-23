Житель Тернопільщини має неприємності через качку та їжака

З заявою про крадіжку майна до працівників Бучацького відділення поліції звернувся житель районного центру. Чоловік повідомив, що з території його господарства зникли гіпсові їжак та качка, а також плетена корзина.

Правоохоронці оперативно встановили особу причетну до злочину. Підозрюваний 1985 року народження одразу визнав факт крадіжки. Коли до крадія прийшли поліцейські, житель районного центру навіть готовий був заплатити за садовий інвентар, лишень аби фігури не забирали.

Чоловік розповів, що на злочин пішов, лише через те, що дуже вподобав садові фігури. Аналогів в крамницях знайти не міг, тому замість спитати власників, де придбати товар, вирішив його поцупити. Каже, був впевнений, що господарі не продадуть йому садові декорації. Тепер доведеться відповісти за безглуздий вчинок.

Щодо факту крадіжки відкрито кримінальне провадження відповідно до частини 1 статті 185 Кримінального кодексу України.