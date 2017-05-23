У Тернополя з’явився ще один партнер

Під час святкування Днів Європи в Україні Тернопіль та польське місто Плонськ підписали угоду про партнерство. Зі слів міського голови Сергія Надала, це сьоме польське місто, з яким Тернопіль налагодив дружні відносини.

«З містом Плонськ будемо співпрацювати у сфері культури, спорту, охорони здоров’я, торгівлі, науки, тощо. Також у рамках партнерства є домовленість про здійснення культурних обмінів і молоді, і фахівців у різних сферах», – зазначив очільник Тернополя.