Тернопільських студентів запрошують на практику до Німеччини

Студентів 1-2 курсів факультету інженерії машин, споруд та технологій і факультету прикладних інформаційних технологій та електроінженерії ТНТУ ім. І. Пулюя запрошують на зустріч з представниками програми Асоціації із співробітництва в області екології, сільського господарства та розвитку села в Східній Європі АПОЛЛО (м. Берлін, Німеччина).

Зустріч відбудеться о 14:30 в ауд. 58 навч. корпусу №2 (читальний зал бібліотеки).

Під час проходження програми практики АПОЛЛО у Німеччині студенти матимуть можливість ознайомитися з сучасними технологіями харчової та переробної промисловості, сільськогосподарськими машинами та механізмами, засобами автоматизації передових аграрних підприємств, покращити володіння німецькою мовою.

За інформацією прес-служби ТНТУ, із 2011 року участь у цих практиках уже взяли 35 студентів технічного університету.