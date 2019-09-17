У Тернополі гвардійці затримали чоловіків зі шприцами

У місті Тернополі гвардійці 2 батальйону 2 Галицької бригади Нацгвардії України кілька днів поспіль ловили чоловіків, в яких було виявлено шприци з речовинами, які нагадували наркотичні.

Перший випадок був зафіксований на вулиці Винниченка. Гвардійці здійснювали рух шляхом патрулювання, коли побачили чоловіка, що викинув шприц при появі патруля. Гвардійці побачили, що це був медичний шприц ємкістю 5 мл, який був наповнений речовиною, що зовні нагадувала наркотичну. На місці події працювала слідчо-оперативна група.

Через кілька днів на вулиці Будного тернопільські гвардійці під час виконання завдань з охорони громадського порядку в кущах помітили чоловіка, який переховувався. При поверхневому огляді у чоловіка було виявлено інсуліновий шприц наповнений на 1мл речовиною бурого кольору, що нагадувала наркотичну та один шприц заповнений ватою. На місце події було викликано працівників поліції.