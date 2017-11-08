У Тернополі стартував проект «Школа дебатів»

4 листопада в Тернополі, Запоріжжі, Одесі та Харкові відбулось перше заняття Всеукраїнського проекту «Школа дебатів». Перший семінар у Тернополі зібрав близько 30 учасників.

«Проект довгостроковий, він розрахований на 8 семінарів. Учасники зможуть послухати теорію про те, яким чином дебатувати, які правила гри дебатів, а також зможуть спробувати себе в ролі дебатерів на різну тематику. За результатами навчань, які проводитимуть упродовж двох місяців, плануємо провести регіональні турніри та всеукраїнський турнір. Будуть відібрані найкращі команди із регіонів України», – каже голова Всеукраїнської молодіжної організації «Солідарна молодь» Оксана Гома.

У Тернополі перший семінар вступним словом відкрив народний депутат України, голова територіальної організації партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» Тарас Юрик.

«Дебати дають можливість молодій людині розвиватися. Тому що в дискусії завжди приходимо до істини. У дуже багатьох напрямках, в яких будуть розвиватися ці дебати, я думаю, молоді люди знайдуть багато цікавих компромісів, думок, ідей, збагатяться ними. Цей проект проходить під патронатом партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» і дає можливість виявити молодих, потенційних лідерів, які будуть творити наше велике українське майбутнє», – зазначив Тарас Юрик.

Учасники Всеукраїнського проекту «Школа дебатів» упродовж двох місяців будуть пізнавати ази публічної дискусії.

«Під час першого семінару спікер розповів учасникам про різні методи дебатів, також про ораторське мистецтво. На мою думку, це дуже важливо для людей, які самовдосконалюються і хочуть реалізувати себе в подальшому як сильні особистості. Тернопільська область долучилася до цього проекту, бо наше місто називають студентською столицею. У нас є багато студентів, які є активними і завжди до таких заходів. Ми завжди готові підтримати проекти, які спрямовані на саморозвиток», – каже голова ГО «Солідарна молодь» в Тернопільській області Юрій Питель.