Тернопільських військовослужбовців вчили виготовляти «мечі для лицарів»

У військовій частині 3002 Національної Гвардії України Тернополя відбулася акція «Мечі для лицарів», у рамках якої військовослужбовці власноруч в’язали вервиці для бійців ОСС на Сході України.

Акція відбулася з ініціативи семінаристів Тернопільської вищої духовної семінарії імені патріарха Йосифа Сліпого, які є членами Центру душпастирства силових структур імені св. мч. Лонгіна Сотника.

«Захід спрямований на підтримку військовослужбовців, які перебувають на Сході, – розповів семінарист Дмитро Телев’як. – Кожен із військових мав можливість власноруч зв’язати вервицю для себе, рідних та воїнів ОСС».

За словами Дмитра Телев’яка, в акції взяли участь п’ятеро семінаристів і близько двадцяти військових. «Атмосфера у світлиці військової частини, де звершувався захід, була родинною, дружньою та комфортною. Проведений час був сповнений глибоких розмов різних тематик, діленням особистим досвідом служіння, висловленням життєвої позиції та перспектив на майбутнє. Будуючим фактором акції був також запал, з яким військовослужбовці виготовляли вервиці, відповідальність, з якою підходили, зміст, який вкладали у важливість наслідків такої акції».

На завершення зустрічі семінаристи коротко оповіли генезу виникнення вервиці, її структуру, зміст, значення, вагомість, поділ Таїнств та представили заклик Церкви щодо молитви на ній. Відтак гості спільно з військовослужбовцями помолилися початок вервиці та фрагмент одного з Таїнств.

Західне бюро «Живого ТБ» за матеріалами http://www.tze.org.ua