У тернопільській піцерії неофіційно працюють неповнолітні та ще й по 11 годин в день

Перевіряючи один із закладів громадського харчування на Тернопільщині, де здійснює діяльність фізична особа-підприємець, інспектори Управління Держпраці у Тернопільській області виявили 6 осіб, які були допущені до роботи без укладення трудових договорів. Вказані особи виконували трудові функції офіціанта, кухаря, піцайоли, при цьому двоє з них – неповнолітні особи. Згідно з наданими поясненнями, тривалість їх роботи становила 10-11 годин за робочу зміну.

За допуск працівників до роботи без оформлення трудових договорів абзацом другим частини другої статті 265 Кодексу законів про працю України встановлено відповідальність у вигляді штрафу у тридцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення.

Крім цього, відповідно до статті 172 Кримінального кодексу України, за грубе порушення законодавства про працю передбачено відповідальність у вигляді штрафу від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, або виправними роботами на строк до двох років. Ті самі дії, якщо вони вчинені повторно, або щодо неповнолітнього, вагітної жінки, одинокого батька, матері або особи, яка їх замінює і виховує дитину віком до 14 років або дитину-інваліда караються штрафом від трьох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п’яти років, або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців.