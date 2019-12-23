Вперше в цьому сезоні в Тернопільській області зафіксували віруси грипу та ГРВІ

На минулому тижні поточного року у вірусологічній лабораторії Державної установи «Тернопільський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» проведено лабораторні моніторингові дослідження матеріалу від хворих на збудники гострих респіраторних вірусних інфекцій та грипу.

В одного хворого виявлено фрагменти ДНК аденовірусу, в одного – фрагменти РНК парагрипу 1 типу та в чотирьох хворих – фрагменти РНК вірусу грипу А, ідентифікованого як А(Н1).

Таким чином, вперше в епідемічному сезоні захворюваності на грип та ГРВІ 2019-2020 років, лабораторно підтверджено циркуляцію вірусів грипу А, аденовірусу та парагрипу, хоча активність грипу та ГРВІ на звітному тижні знаходилась на неепідемічних рівнях. В області всього захворіло 3000 осіб, із них 69,9% – діти до 18 років, було госпіталізовано 125 осіб, в т.ч. 84 – дитини.

За прогнозами ВООЗ, в даному сезоні будуть циркулювати 2 нових штами вірусів грипу А: “Канзас” та “Брісбен”. Відповідно, “Канзас” несе небезпеку для людей віком від 65 років та старше, а “Брісбен” – для дітей, людей працездатного віку з хронічними захворюваннями (діабетом, бронхіальною астмою, ожирінням, іншими патологіями) та вагітних. Основним заходом специфічної профілактики грипу залишається вакцинація -це найкращий спосіб захистити себе та рідних. Лікар-епідеміолог Надія Годована