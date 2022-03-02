Тернопільський бандурист Дмитро Губ’як написав пісню “Люті”

Тернопільський бандурист Дмитро Губ’як написав нову пісню, яку назвав “Люті”. Чоловік розповів Суспільному, що знайшов в інтернеті текст про війну і вирішив написати до нього музику.

За його словами, зробив це за вечір. За день цей музичний твір набрав в інтернеті майже тисячу переглядів.

“Хочеться підтримати якось наших героїв славних, які захищають нашу рідну землю. Ну і хочеться для своєї країни робити те, що можу робити найліпше. Я можу співати, грати, можу писати музику”, – каже бандурист.

“Спочатку думав, чи взагалі на часі виставляти якусь музику, бо ми в дуже складному періоді зараз перебуваємо. Але думаю, що цей період, по-перше, не назавжди. По-друге, той героїзм, який виявляють Збройні сили України на передовій, мусить бути оспіваний у різних видах мистецтва”.

Дмитро Губ’як розповів, що планує їздити в лікарні, в місця, де працюють волонтери, де проживають тимчасово переміщені особи. Чоловік буде виконувати для них патріотичні пісні.