Гуманітарні штаби: контакти в містечках Тернопільщини для тих, хто потребує допомоги

Тернопільська військова адміністрація оприлюднила контакти гуманітарних штабів, які діють на території області для надання допомоги мешканцям з областей, де ведуть активні бойові дії.

За словами речниці адміністрації Ганни Василенко усім, кому необхідна допомога з місцем поселення можуть звертатися за такими контактами:

Тернопіль (098)1747741; (067) 844 22 78

Бережани (096) 209 84 95

Бучач (098) 9460434; (063) 052 50 79; (099) 044 48 89

Чортків (067) 271 57 82; (095) 146 53 73

Кременець (096) 56 22 676; (096) 2120121

Збараж (068) 367 86 65

Шумськ (068) 2091018