17:01 | 2.03.2022
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Гуманітарні штаби: контакти в містечках Тернопільщини для тих, хто потребує допомоги

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Тернопільська військова адміністрація оприлюднила контакти гуманітарних штабів, які діють на території області для надання допомоги мешканцям з областей, де ведуть активні бойові дії.

За словами речниці адміністрації Ганни Василенко усім, кому необхідна допомога з місцем поселення можуть звертатися за такими контактами:

  • Тернопіль (098)1747741; (067) 844 22 78
  • Бережани (096) 209 84 95
  • Бучач (098) 9460434; (063) 052 50 79; (099) 044 48 89
  • Чортків (067) 271 57 82; (095) 146 53 73
  • Кременець (096) 56 22 676; (096) 2120121
  • Збараж (068) 367 86 65
  • Шумськ (068) 2091018

 

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