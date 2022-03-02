Гуманітарні штаби: контакти в містечках Тернопільщини для тих, хто потребує допомоги
Тернопільська військова адміністрація оприлюднила контакти гуманітарних штабів, які діють на території області для надання допомоги мешканцям з областей, де ведуть активні бойові дії.
За словами речниці адміністрації Ганни Василенко усім, кому необхідна допомога з місцем поселення можуть звертатися за такими контактами:
- Тернопіль (098)1747741; (067) 844 22 78
- Бережани (096) 209 84 95
- Бучач (098) 9460434; (063) 052 50 79; (099) 044 48 89
- Чортків (067) 271 57 82; (095) 146 53 73
- Кременець (096) 56 22 676; (096) 2120121
- Збараж (068) 367 86 65
- Шумськ (068) 2091018