Тернополяни цілодобово виготовляють коктейлі Молотова

Забезпечують ними, зокрема, блокпости. Про це розповіла Суспільному керівниця штабу цивільної добровільної підтримки тероборони Тернополя Ружена Волянська.

За її словами, волонтерам потрібна склотара, пальне та полотно. Тернополяни продовжують безплатно приносити пляшки, бензин і дизель.

“Це – тисячі пляшок. Ми повинні бути готовими до того, щоби кожен двір Тернополя мав цю саморобну зброю”, – сказала Волянська.

“Ми також вчимо людей, як правильно і безпечно використовувати коктейлі Молотова. Вчимо також, як зустріти ворога і гідно чинити опір”, – каже жінка.

Нагадаємо, у Тернополі діє штаб цивільної добровільної підтримки тероборони. Допомогти волонтерам чи записатися на патрулювання з правоохоронцями можна в Українському домі “Перемога”.

Суспільне