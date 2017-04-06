Тернопільський нардеп Роман Заставний пройшов тест на відкритість

Народний депутат Роман Заставний з Тернопільщини пройшов тест на відкритість перед глядачами. За результатами проекту «Кеш тест» на телеканалі «112» парламентарю сьогодні вручили відповідну нагороду.

Торік народні обранці подали е-декларації з даними про свої доходи та майно, але до багатьох з них є питання. Зокрема, журналісти програми «Кеш тест» на 112-му відкрили завісу приватного життя Романа Заставного і перевірили, чи все він задекларував. 10 березня ведучі побували в оселі народного обранця на вул. Липова в Тернополі, запитували про вартість і походження предметів інтер’єру, меблів, техніки. Після цього оцінку майна мав зробити експерт.

Чи збігатимуться слова гостинного господаря і експертів, він дізнається тільки, коли програма вийде в ефір.