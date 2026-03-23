15 коледжів Тернопільщини отримали комп’ютери та інтерактивні панелі від Японії

15 закладів фахової передвищої освіти Тернопільської області отримали матеріально-технічну підтримку в межах міжнародної співпраці Міністерства освіти і науки України, уряду Японії та Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA).

Йдеться про постачання сучасної комп’ютерної та мультимедійної техніки — комп’ютерів, ноутбуків і інтерактивних панелей для педагогів. Допомога надається в межах Програми екстреного відновлення, яка охоплює сотні освітніх закладів по всій Україні.

Серед отримувачів — коледжі у Тернополі, Чорткові, Кременці, Бучачі, Заліщиках, Борщеві та інших громадах області.

Загалом у межах програми 382 заклади фахової передвищої та професійної освіти України отримають понад 7 тисяч одиниць техніки.

Очікується, що нове обладнання сприятиме підвищенню якості освітнього процесу, розширить можливості для викладачів та допоможе готувати більш конкурентоспроможних фахівців для ринку праці.