У Тернополі триває мультимедійний проєкт «Поговори зі мною» Катерини Осадчої

У Тернополі в ТРЦ «Подоляни» засновниця Фундації Катерина Осадча представить мультимедійний проєкт «Поговори зі мною». До слова, виставка вже триває.

Мультимедійна виставка вже другий рік подорожує містами України. Її мета — привернути увагу до цінності родини для кожної дитини, а також популяризувати усиновлення та сімейні форми виховання.

Проєкт поєднує фотопортрети авторства української фотохудожниці Василини Врублевської та відеоісторії десяти людей, які зростали без батьківської турботи.

Герої діляться своїми спогадами, почуттями та мріями про родину й майбутнє. Їхні історії нагадують про важливість того, щоб кожна дитина могла зростати в родині, відчувати любов і підтримку та мати можливість будувати власне майбутнє.

Відвідувачі виставки можуть відсканувати QR-коди та ознайомитися з додатковими матеріалами й повними історіями героїв.

Головна ідея проєкту — створити діалог між героями та відвідувачами, привернути увагу до важливості вміти слухати та мати сміливість підтримувати інших. Відвідувачі можуть почути історії героїв, краще зрозуміти їхні почуття та стати їхніми співрозмовниками.

Фотопроєкт створений за ідеєю Фундації Катерини Осадчої спільно з Міністерством соціальної політики, сім’ї та єдності України, Координаційним центром з розвитку сімейного виховання та догляду дітей, Фундацією Олени Зеленської, Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) та за фінансової підтримки Європейського Союзу.

Розміщення виставки відбувається за фінансової підтримки уряду Канади.