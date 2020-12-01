Тернопільський суд залишив під вартою підозрювану в шахрайстві у складі міжрегіональної злочинної організації

Колегія суддів Тернопільського апеляційного суду розглянула апеляційну скаргу захисника підозрюваної Жанни С., подану на ухвалу слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 6 листопада 2020 року щодо обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком до 3 січня 2021 року включно.

Також визначено розмір застави – 2 млн. 102 тис. грн. У разі її внесення підозрювана зобов’язана носити електронний засіб контролю та здати на зберігання в орган досудового розслідування свої паспорти та інші документи, які надають право виїзду за межі території України. Також на неї покладаються обов’язки: за першою вимогою з’являтися до слідчого, прокурора та суду; не відлучатися із населеного пункту, де вона проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними, потерпілими та свідками у даному кримінальному провадженні.

У поданій апеляційній скарзі захисник просив зважити на стан здоров’я підозрюваної та змінити їй запобіжний захід на домашній арешт.

За результатами апеляційного розгляду апеляційну скаргу захисника Жанни С. залишено без задоволення, а ухвалу слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду – без змін.

Нагадаємо, що громадянка Жанна С. підозрюється у вчиненні особливо тяжких та тяжких злочинів за ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч.ч. 3, 4 ст. 190 КК України, тобто у заволодінні чужим майном шляхом обману /шахрайстві/, вчиненому злочинною організацією, повторно у великих та особливо великих розмірах. Покарання за які передбачає від 5 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Тим часом, підозрювана раніше судима за аналогічний злочин, передбачений ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою).

За версією досудового слідства, підозрювана входила до складу міжрегіональної злочинної організації, що діяла з січня 2019 -го по листопад 2020 року на території декількох областей України відповідно до заздалегідь розробленого спільного плану та розподілу ролей. Її організатор, перебуваючи у місцях позбавлення волі, налагодив схему шахрайських дій під приводом надання логістичних послуг із вантажних перевезень, використовуючи при цьому підроблені документи. Члени організації видавали себе за перевізників, підшуковували через інтернет-ресурси клієнтів, укладали договори з перевезення, надаючи власні транспортні засоби і завантажували товар. Надалі, транспортні засоби з дорогим товаром «зникали», а водії автомобілів більше не виходили на зв’язок з потерпілими. Наразі сума завданих збитків перевищує 1 млн. грн., – повідомляє п ресслужба Тернопільського апеляційного суду.