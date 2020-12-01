Новоспечений депутат тернопільської облради від “Свободи” потрапив у халепу

Служба безпеки України викрила протиправний механізм поставки контрафактних авіазапчастин та обладнання до вертолітної техніки, що використовується під час проведення агрохімічних робіт у нашій країні, про це повідомили у відділі комунікацій Служби безпеки України.

Оперативники спецслужби встановили, що організували оборудку посадовці одного із державних авіаційних підприємств на Тернопільщині. А саме Тернопільського державного авіаційного підприємства “Універсал-авіа”, яке тимчасово очолює новообраний депутат Тернопільської облради від ВО “Свобода” Іван Мурин.

Як зазначили в СБУ, чиновники діяли у змові з менеджментом підконтрольної комерційної структури. Зловмисники незаконно списували, демонтували та вивозили з території держпідприємства авіаційні вузли та агрегати, що були встановлені на гелікоптерах Мі-2.

Щоб «прикрити» оборудки, посадовці фальсифікували технічну документацію на незаконно відчужене авіаційне обладнання. Враховуючи, що деякі елементи обладнання знаходились у незадовільному технічному стані, зловмисники вносили фіктивні дані щодо проведених ремонтних робіт і ресурсного відновлення.

Співробітники СБ України встановили, що викрадені авіазапчастини мали поставляти для потреб вітчизняних авіакомпаній-експлуатантів, які використовують вертолітну техніку при проведенні агрохімічних робіт по всій Україні.

Організатори незаконної схеми привласнили авіаційне майно державного підприємства на майже 5 мільйонів гривень. Співробітники СБУ оперативно блокували їх продаж авіакомпаніям.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України, правоохоронці провели обшуки у виробничих приміщеннях та за місцями проживання фігурантів справи. Під час слідчих дій вилучено незаконно відчужене з держпідприємства авіаційне майно з технічною документацією, фіктивні акти ремонтних робіт та ресурсного відновлення обладнання, а також документи фінансово-господарської звітності, які мають доказове значення.

Заходи із викриття зловмисників, причетних до оборудки, здійснювалися співробітниками Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ спільно з Головним слідчим управлінням Національної поліції України під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.

Назву підприємства, посадовців якого підозрюють у незаконній торгівлі запчастинами до авіаційної техніки, в СБУ наразі не називають.

Але, раніше ряд тернопільських Інтернет-видань повідомляли про те, що у п’ятницю, 27 листопада, співробітники СБУ проводять обшуки у помешканні новообраного депутата Тернопільської облради від ВО “Свобода” Івана Мурина. Вказаний депутат облради наразі виконує обов’язки керівника Тернопільського державного авіаційного підприємства “Універсал-авіа”.