На Тернопільщині є 70 вакансій для осіб з інвалідністю. Роботодавці готові платити до 10 тис. грн зарплати

3 грудня – Міжнародний день осіб з інвалідністю. В Україні, як і у світі, велика увага приділяється турботі про таких осіб та забезпеченню їх права на працю.

Упродовж січня-листопада 2020 року у місцеві підрозділи служби зайнятості роботодавці Тернопільщини подали інформації про 171 вакансію для осіб з інвалідністю. Кар’єрні радники служби здійснюють добір підходящої роботи для осіб цієї категорії відповідно до їх професійних навичок і знань, побажань, рекомендацій медико-соціальної експертної комісії та індивідуальної програми реабілітації. Відтак цьогоріч фахівцям служби зайнятості вдалося укомплектувати кожну третю вакансію. Про це розповів директор Тернопільського обласного центру зайнятості Василь Олещук.

На 1 грудня 2020 року роботодавці області пропонують роботу для 70 осіб з інвалідністю. Своїм працівникам готові платити до 10 тис. грн. Найбільша потреба в контролерах з енергонагляду (11 вакансій), слюсарях з рухомого складу (7 вакансій) та водіях автотранспортних засобів (6 вакансій) та ін.

До прикладу: ВСП «Локомотивне депо» пропонує слюсарю з ремонту рухомого складу заробітну плату у 9394 грн; по 9 тис. грн на місяць пропонують ТОВ «Агаріс Міко Україна» – підсобному робітнику, ТОВ «Бімедіс» та ТОВ «Тернопільський м’ясокомбінат» – менеджерам зі збуту; згаданий м’ясокомбінат шукає оператора на лінію харчової продукції із зарплатою 8 тис. грн.

Вакансії для осіб з інвалідністю є в м. Тернополі та Тернопільському, Борщівському, Бучацькому, Заліщицькому, Збаразькому, Кременецькому, Монастириському, Теребовлянському, Чортківському та Шумському районах.

За більш детальною інформацією зверніться до місцевої районної філії Тернопільського обласного центру зайнятості або до Тернопільського міськрайонного центру зайнятості.

Відділ інформаційної роботи Тернопільського обласного центру зайнятості

(телефон 23-49-77).

Відділ організації рекрутингу та партнерства у сфері зайнятості Тернопільського ОЦЗ (телефон 22-02-01)