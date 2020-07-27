«Тернопільводоканал» продовжить тестувати своїх працівників на COVID-19 до кінця року

Комунальне підприємство «Тернопільводоканал» 22 липня замовило лабораторне тестування на коронавірусну інфекцію своїх працівників за 120 тис. грн. Дослідження проводитиме місцева лабораторія ТОВ «Румед-Т».

У прес-службі «Тернопільводоканалу» пояснюють, що частина працівників постійно контактує зі споживачами та відвідувачами. Оскільки невідомо, чи хтось з них є носієм вірусу, підприємство вирішило замовити лабораторне тестування на майбутнє. Якщо хтось з працівників матиме відповідні симптоми, тоді він зможе пройти тестування методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР-тестування).

Згідно з угодою, забір аналізів компанія «Румед-Т» робитиме протягом липня-грудня з восьмої ранку до другої години дня в одному зі своїх пунктів забору. Результат повинен бути готовим протягом трьох робочих днів.

Комунальне підприємство замовило тестування 100 зразків, відтак вартість одного дослідження – 1,2 тис. грн. Така ціна на ПЛР-тестування є ринковою в Тернополі. За даними онлайн-видання «20 хвилин», станом на 15 червня в приватній лабораторії «Панакея» послуга коштує 1,5 тис. грн, а в лабораторії «Ескулаб» − 2,1 тис. грн. Водночас в Тернопільському обласному лабораторному центрі така послуга коштує 912 грн для однієї людини.

«Тернопільводоканал» не вперше замовляє лабораторне тестування на коронавірус. Протягом липня заклад підписав два невеликі договори з ТОВ «Румед-Т» на 7,2 тис. грн.

Компанія «Румед-Т» зареєстрована 2012 року в Тернополі. Це – однойменний лікувально-діагностичний центр «Румед-Т», який також має свою філію в Ужгороді. Власницею компанії є Ружена Волянська. Їй належить підприємство з торгівлі фармацевтичними товарами ТОВ «Медітер», а також вона є кінцевим бенефіціаром ТОВ «Соцаптеки», частиною якого володіє «Підприємство матеріально-технічного забезпечення» Тернопільської міської ради.

Протягом 2020 року фірма «Румед-Т» отримала державних замовлень на 147 тис. грн, враховуючи поточну угоду. Основними замовниками її послуг були Тернопільський обласний клінічний онкологічний диспансер та вже згаданий «Тернопільводоканал».